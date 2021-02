Im Kreis Südliche Weinstraße sind abermals zwei Senioren nach einer Coronainfektion gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler und um eine Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Damit steigt die Anzahl der Todesopfer im Kreis und in der Stadt Landau auf 131.

Seit dem Vortag sind zudem 39 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 13 im Kreis SÜW und in Landau, 26 im Kreis Germersheim. Dort steigt in diesen Tagen auch der Inzidenzwert deutlich an. Am Donnerstag lag er bei 106,2 und damit in der Alarmstufe rot, die bei 50 beginnt. Der Wert für Landau lautet 32 (Warnstufe gelb), für den Kreis SÜW 38,9 (Gefahrenstufe orange).