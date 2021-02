Corona hat erneut zwei Todesfälle in der Südpfalz gefordert. Nach Angaben der beiden Kreisverwaltungen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau sind von Dienstag auf Mittwoch eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Offenbach und ein Mensch in der Verbandsgemeinde Bellheim an oder mit Corona gestorben. Die Anzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 215. Im Kreis SÜW in der Stadt Landau sind zudem seit dem Vortag 21 neue Infektionen nachgewiesen worden, im Kreis Germersheim 20.

Abermals von Infektionen betroffen ist die Behinderten- und Senioreneinrichtung Bethesda Landau, wo ein Mitarbeiter und ein Bewohner positiv auf das Virus getestet wurden.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) für die Südpfalz sind 48,0 für den Landkreis SÜW, was der Warnstufe orange (bis 50) entspricht, 57,4 für den Kreis Germersheim und 59,7 für die Stadt Landau.