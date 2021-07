In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind von Donnerstag auf Freitag keine Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, während im Kreis Germersheim zwei Neuinfektionen registriert wurden. Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen im Kreis Germersheim bei 7,0, im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,9, in Landau bei 0,0. Die Stadtverwaltung Landau weist darauf hin, dass am Freitag in Rheinland-Pfalz zusätzliche Lockerungen in Kraft getreten sind. Unter anderem sind wieder Treffen von bis zu 25 Personen aus verschiedenen Haushalten möglich, Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, die Testpflicht in der Innengastronomie entfällt und auch Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Besuchern können wieder stattfinden. Außerdem entfällt in Zoos, Museen und ähnlichen Einrichtungen die Vorausbuchungspflicht, also beispielsweise auch im Landauer Zoo und dem Museum für Stadtgeschichte in der Maximilianstraße.

