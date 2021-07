Nach aktuellem Stand sind seit der letzten Meldung am Freitag, 2. Juli, zwei Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden: eine in Landau und eine im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen Germersheim und Südliche Weinstraße mitgeteilt. In Landau ist die Maria-Ward-Schule betroffen, wo eine Schülerin positiv auf das Virus getestet wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Landau beträgt nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts 4,3, was laut Stadtverwaltung zwei aktiven Fällen entspricht. Am Wochenende lag der Wert noch bei 0,0. Letzteres ist auch noch der Wert für den Kreis Südliche Weinstraße. Für den Kreis Germersheim wird jetzt 5,4 angegeben. Die landesweite Inzidenz beträgt 5,3.