Der Landkreis Germersheim meldet zwei neue Corona-Infektionen. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 364 im Kreis. Damit gibt es dort 30 aktive Fälle. Als gesundet gelten 328 Menschen – also einer mehr als am Vortag. Gestorben sind sechs Menschen. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bleibt es wie am Vortag bei 289 Fällen. Derzeit gibt es laut Gesundheitsamt zwölf aktive Fälle. 271 Menschen sind gesundet, sechs verstorben. Das Gesundheitsamt mit Sitz in Landau meldet, dass ein als gesundet geltender Mensch zum Zeitpunkt der Beendigung der Quarantäne seit 48 Stunden keine Symptome mehr hatte. Am Folgetag hatte er jedoch erneut Symptome gezeigt. Ein daraufhin durchgeführter weiterer Corona-Test war positiv. Die Person wird nun wieder den aktiven Fällen zugerechnet.