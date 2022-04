Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 584 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden (übers Wochenende waren es 739): 237 (425) im Kreis Germersheim, 228 (246) im Kreis Südliche Weinstraße und 119 (68) in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen am Dienstag mitgeteilt. Es hat auch wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben: Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach und einer aus der Verbandsgemeinde Herxheim sind nach einer Infektion gestorben. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 237 in SÜW und Landau; im Kreis Germersheim gab es 202 Sterbefälle im Zusammenhang mit der Pandemie.