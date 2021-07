Zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und vier nachgewiesene Neuinfektionen vermelden die Kreisverwaltungen Germersheim und Südliche Weinstraße und die Stadtverwaltung Landau. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei ältere Frauen aus den Verbandsgemeinden Herxheim und Annweiler. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 157 im Kreis SÜW und in Landau und auf 125 im Kreis Germersheim. Eine Neuinfektion gab es in Landau, drei im Kreis Germersheim. Aktuell sind keine Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße oder in der Stadt Landau neu betroffen. Die Sieben-Tages-Inzidenz der Stadt Landau liegt bei 0,0, nach 2,1 am Mittwoch. 0,0 ist auch der Wert für den Kreis SÜW, im Kreis Germersheim liegt er bei 6,2. Die landesweite Inzidenz beträgt 5,0, genau wie am Vortag.

