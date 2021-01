Die Gesundheitsämter in der Südpfalz melden zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, zehn davon an der Weinstraße. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße begründet die hohe Zahl mit einer Unstimmigkeit in der Meldekette. Sieben Todesfälle seien erst jetzt bekannt geworden, die Menschen seien zwischen dem 10. Dezember 2020 und dem 7. Januar gestorben. Drei weitere Tote sind aktuell zu beklagen. Seit Montag wurden 80 weitere Infizierte registriert, davon 58 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 22 im Kreis Germersheim.

Die Inzidenzwerte – also die Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen am Dienstag bei: 160 für Landau, 129.4 für den Kreis Südliche Weinstraße und 136.4 für den Kreis Germersheim. Auch wenn der Inzidenzwert in Landau und im Kreis SÜW die 200er-Marke überschreite, werde nicht automatisch der 15-Kilometer-Bewegungsradius eingeführt, gibt die Kreisverwaltung eine Entscheidung des gemeinsamen Krisenstabs wieder. Im Fall der Fälle werde man sich mit dem Land verständigen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Auch müsse analysiert werden, ob ein eventuelles Ausbruchsgeschehen verstreut oder gut eingrenzbar sei. Landrat Dietmar Seefeldt wird sich nicht für einen 15-Kilometer Bewegungsradius aussprechen, weil Bürger aus über zehn Gemeinden des Kreises dann nicht mal mehr nach Landau fahren könnten.