Aktuell sind 53 Corona-Infizierte in der Südpfalz bei den Gesundheitsämtern registriert: 17 in Landau und Südliche Weinstraße, 36 im Kreis Germersheim. Stand Freitag, 13 Uhr. Seit Donnerstag sind 12 Fälle hinzugekommen: in Landau drei, im Kreis Germersheim neun. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Beginn der Pandemie 256 Fälle bestätigt. Noch akut ist die Infektion bei einem Erkrankten in der Verbandsgemeinde Maikammer, bei zwei Fällen in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, bei je sieben Personen in der Verbandsgemeinde Edenkoben und in Landau. Im Landkreis Germersheim sind bislang ebenfalls 256 positiv Getestete vermerkt.