Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 535 Neuinfizierte an Corona seit Freitag. In Landau sind 111 neue Fälle hinzu gekommen, im Kreis Südliche Weinstraße sind es 209 und im Kreis Germersheim 326. In Landau und im Kreis Germersheim ist jeweils ein Patient an oder mit Corona gestorben. Damit erhöhen sich die Todesfälle in der Südpfalz auf 389 seit Beginn der Pandemie: 205 in Landau und SÜW und 184 im Kreis Germersheim.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzen: Landau 176, Kreis SÜW 294 und Kreis Germersheim 533.