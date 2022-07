In der Südpfalz sind seit Dienstag 360 Neuinfizierte mit Covid-19 registriert worden. Es sind 90 Fälle in Landau, 127 im Kreis Germersheim und 143 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 601,9 in Landau, 478,4 im Kreis Südliche Weinstraße und 496,1 im Kreis Germersheim.