Analog zur bundesweiten Entwicklung steigt auch in der Südpfalz die Anzahl der Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Die Gesundheitsämter melden 135 neue Fälle seit Mittwoch, davon 78 an der Weinstraße und 57 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tages-Inzidenzen betragen 179,9 für Landau, 131,8 für die Südliche Weinstraße und 180,6 für den Kreis Germersheim.