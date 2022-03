Stand Freitag gibt es in der Südpfalz 1054 neu nachgewiesene Coronainfektionen. Nach Angaben der Kreis- und Stadtverwaltungen entfallen 486 neue Fälle auf den Kreis Germersheim, 399 auf den Kreis Südliche Weinstraße und 169 auf Landau. Die Inzidenzen: 2097 am Rhein, 1138 an der Weinstraße und 1169 in Landau – also überall steigend.