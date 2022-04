Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 590 (Vortag: 481) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, davon 153 (187) im Kreis Germersheim, 280 (210) im Landkreis Südliche Weinstraße und 157 (84) in Landau. Es hat auch wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben: In Landau ist eine Frau gestorben, außerdem ein Mensch in Wörth. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in der Südpfalz seit Beginn der Pandemie auf 445: 239 im Kreis SÜW und in Landau sowie 206 im Kreis Germersheim. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen am Freitag mitgeteilt.