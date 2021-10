[Aktualisiert: 15.10 Uhr]Es gibt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona: Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadt Landau am Dienstag mitteilten, ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach nach einer Infektion gestorben. Er war über 60 Jahre alt, litt unter Vorerkrankungen und war nicht gegen das Coronavirus geimpft, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Damit steigt die Anzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im Kreis SÜW und in der Stadt Landau auf 166. Die Kreisverwaltung Germersheim meldet eine verstorbene, ältere Person aus der Verbandsgemeinde Rülzheim. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich damit im Kreis Germersheim auf 129.

Außerdem sind seit Montag 72 weitere Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden, 14 in SÜW und Landau sowie 58 im Kreis Germersheim. Letztere verteilen „sich quer durch die Bevölkerung. Ein wirklicher Schwerpunkt kann nicht ausgemacht werden“, schreibt die Kreisverwaltung Germersheim.

Aktuell sind folgende Einrichtungen in der Region neu betroffen: Im Vinzentius-Krankenhaus Landau ist ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Im Pfalzklinikum Klingenmünster wurde es bei vier Patienten und zwei Mitarbeitern nachgewiesen. Im St. Paulus Stift Herxheim gab es Infektionen bei drei Bewohnern, im Bethesda Landau ist ein Mitarbeiter infiziert.