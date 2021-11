In der Südpfalz sind von Montag auf Dienstag 125 neue Coronainfektionen registriert worden, 61 im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau sowie 64 im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen mitgeteilt. Nach Angaben der Kreisverwaltung SÜW sind mehr Einrichtungen neue Fälle aufgetreten, als dies auf die Schnelle ausgewertet werden kann. Betroffen sind unter anderem die Kindertagesstätte Albersweiler, wo eine erwachsene Person und acht Kinder positiv getestet wurden. In der Kita Lazarettgarten Landau sind eine erwachsene Person und drei Kinder infiziert, in der Montessori-Schule Landau fünf Schüler.