Die Corona-Pandemie hat in der Südpfalz sechs weitere Todesopfer gefordert. Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Landau handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, einen Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Alle seien schon älter gewesen. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus. Das Gesundheitsamt in Germersheim berichtet von einem Todesopfer aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Außerdem melden die Behörden einige neu nachgewiesene Infektionen: acht im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sowie 18 im Kreis Germersheim. Neu betroffen sind folgende Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau: Im Bethesda Landau wurden zwei Bewohner positiv auf Corona getestet. Im Vinzentius-Krankenhaus wurde der Erreger bei einem Mitarbeiter nachgewiesen. In beiden Fällen dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

Der Landkreis Südliche Weinstraße ist im Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes aus der Alarmstufe rot in die Gefahrenstufe orange zurückgefallen: Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) liegt jetzt wieder unter 50. Genauer: Er beträgt 48,9. Im Kreis Germersheim liegt er bei 55,8 in der Stadt Landau bei 59,7.