Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 664 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 350 im Kreis Germersheim, 216 im Kreis Südliche Weinstraße und 98 in Landau. Am Vortag waren von den beiden Gesundheitsämtern 609 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Kreisverwaltung Germersheim meldet auch einen weiteren Todesfall aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Damit ist die Gesamtzahl der Todesfälle dort auf 188 seit Beginn der Pandemie gestiegen; in Landau und SÜW gab es 188 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Inzidenzen: 1494,5 im Kreis Germersheim, 796,8 in Landau und 727,5 im Kreis SÜW.