Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 248 weitere Coronainfektionen nachgewiesen worden – allerdings nur im Kreis Südliche Weinstraße (180) und in der Stadt Landau (68). Im Kreis Germersheim gibt es noch Übermittlungsprobleme. Nach Behördenangaben ist ein weiterer Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler an oder mit Corona gestorben sind. Seit Beginn der Pandemie gab es somit 283 Todesfälle in Landau/SÜW. Die Inzidenzen: 830 in SÜW und 676 in Landau.