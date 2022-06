Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 376 (Vortag: 261) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 139 (191) im Kreis Germersheim, 138 (54) im Landkreis Südliche Weinstraße und 99 (16) in Landau. Die Inzidenzen: 585 (591) im Kreis Germersheim, 546 (556) an der Südlichen Weinstraße und 516 (497) in Landau.