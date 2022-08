Aktuell gibt es in der Südpfalz 111 Neuinfizierte mit Covid-19 (Vortag: 130). Das melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim. Es sind 57 (48) Fälle in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, davon 20 in der Stadt, und 54 (80) im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 175,6 (186,4) in Landau, 185,0 (192,3) im Kreis SÜW und 172,1 (224,8) im Kreis Germersheim.