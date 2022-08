Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 97 (Vortag: 147) weitere Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden: 29 im Landkreis Südliche Weinstraße und 19 in Landau. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 268 (247) im Kreis Germersheim, 217 (214) an der Südlichen Weinstraße und 244 (284) in Landau.