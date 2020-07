Die Zahl der aktuellen Corona-Infizierten in der Südpfalz ist auf vier gesunken. Wie die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mitteilen, wurden – Stand Dienstag, 12 Uhr – seit Montag keine neuen Fälle bekannt. In Landau und an der Südlichen Weinstraße wurden 229 Fälle registriert, im Kreis Germersheim haben sich 200 Personen mit Covid 19 infiziert, vier von ihnen sind noch krank. Elf Südpfälzer sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.