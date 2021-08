Stand Freitag haben sich seit dem Vortag eine weitere Coronainfektion im Landkreis Südliche Weinstraße und 22 im Kreis Germersheim bestätigt. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) steigt in Germersheim auf 85,3. In Landau liegt der Wert bei 23,5, an der Südlichen Weinstraße bei 15,4.

Zugleich hat das Land am Freitag seine 25. Corona-Bekämpfungsverordnung herausgegeben, die am Montag, 23. August, in Kraft tritt. Um die steigenden Infektionszahlen zu senken und eine vierte Welle zu verhindern, soll die Impfquote weiter gesteigert und eine Testpflicht für alle Menschen eingeführt werden, die weder geimpft noch genesen sind. Diese soll für zahlreiche Aktivitäten in Innenräumen gelten, angefangen vom Friseur- und Krankenhausbesuch über Sport und Veranstaltungen bis hin zur Innengastronomie. Darauf hat die Stadt Landau hingewiesen. Die sogenannte 3-G-Regel (Geimpft, genesen, getestet) bei Aktivitäten drinnen gilt erst, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 35 überschreitet – mit Ausnahme von Sport im Innenbereich. Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schüler, da sie regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Wie wiederholt berichtet, endet das kostenlose „Testen für alle“ am 11. Oktober. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hält dies, wie berichtet, für zu früh. Nur wer nicht geimpft werden kann, oder wem es von der Ständigen Impfkommission nicht empfohlen wird (zum Beispiel Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren) kann weiterhin kostenlose Schnelltests machen lassen.