In der Südpfalz gibt es ein weiteres Todesopfer nach einer Corona-Infektion. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilt, ist eine ältere, männliche Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Gezählt wurden von den zuständigen Gesundheitsämtern 33 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Vier davon im Kreis SÜW und in Landau, 29 im Kreis Germersheim.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße korrigiert eine Angabe vom Vortag: Ein Corona-Fall an der Grundschule Roschbach wurde irrtümlich an die Grundschule Rohrbach verlagert. Ein die Roschbacher Einrichtung besuchendes Kind wurde in der vergangenen Woche positiv getestet. Sieben Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Zudem wurde ein Mitarbeiter der Edith-Stein-Klinik Bad Bergzabern positiv getestet.

Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) sind in der Südpfalz gesunken. Der Kreis Südliche Weinstraße liegt bei 104,1, die Stadt Landau bei 136,5 und der Kreis Germersheim bei 145,7.