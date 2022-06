Stand Donnerstagvormittag sind in der Südpfalz 185 (Vortag 152) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 59 (72) im Landkreis Südliche Weinstraße, 33 (26) in Landau und 93 (54) im Kreis Germersheim. Nach Mitteilung der Stadt- und Kreisverwaltungen hat es in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gegeben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 457, davon 249 in SÜW/Landau und 208 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen: 248 (219) im Kreis Germersheim, 284 (282) an der Südlichen Weinstraße und 246 (242) in Landau.