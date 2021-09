Die Gesundheitsämter in der Südpfalz haben seit Montag 24 weitere Corona-Infizierte registriert, davon acht an der Weinstraße und 16 im Kreis Germersheim. In Landau ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, der in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steht. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße handelt es sich um eine betagte Frau. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Landau und im Kreis SÜW 162 Personen an oder mit dem Virus gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 40,6 im Kreis Südliche Weinstraße, 75 in Landau und 39,5 im Kreis Germersheim.