In der Südpfalz gab es übers Wochenende 86 bestätigte Corona-Neuinfektionen. 45 davon in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 41 im Kreis Germersheim. Betroffen waren unter anderem je ein Schüler von vier Schulen in Landau und SÜW. Mindestens 54 Menschen müssen wegen dieser Fälle in Quarantäne. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 136,4 im Kreis Germersheim, 64,2 im Kreis SÜW und 117,3 in Landau.

