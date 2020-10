Seit Donnerstag wurden in der Südpfalz 65 neue Corona-Infizierte registriert. Wie die Gesundheitsämter mitteilen, kommen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße 35 weitere Infizierte hinzu, im Kreis Germersheim sind es 30. Damit steigt die Zahl der Fälle auf 550 an der Weinstraße und 664 im Kreis Germersheim.

Betroffen sind auch vier Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Aus dem beruflichen Umfeld der Infizierten mussten sich zehn Kontaktpersonen in eine häusliche Quarantäne begeben. „Derzeit werden Maßnahmen erarbeitet, wie der Dienstbetrieb in allen Bereichen aufrecht erhalten werden kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Beim Otto-Hahn-Gymnasium in Landau wurde eine Lehrerin positiv auf Corona getestet. Ihr letzter Arbeitstag war am 27. Oktober. Im Pfalzklinikum Klingenmünster hat es zwei Mitarbeiterinnen erwischt. Im Kreis Germersheim ist an drei Schulen jeweils ein Corona-Fall neu verzeichnet.

