Vier weitere Südpfälzer sind nach einer Corona-Infektion verstorben. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter in Germersheim und Landau mit. Ein Verstorbener ist ein älterer Mann aus Landau, die anderen drei Verstorbenen stammen aus dem Kreis Germersheim. Neu mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert haben sich 76 Südpfälzer. 23 davon sind aus dem Kreis am Rhein, 53 aus Landau und der Südlichen Weinstraße. Unter den neu betroffenen Einrichtungen ist die Römergarten Residenz Offenbach – ein Mitarbeiter wurde positiv getestet. Im Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben haben sich zwei Mitarbeiter und sieben weitere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls neu infiziert sind vier Mitarbeiter des Vinzentius-Krankenhauses in Landau. Dazu kommt eine Person in der Kita Faustina in Rheinzabern.

Kreis korrigiert Vortagsmeldung

Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte liegen für den Kreis Germersheim bei 72,1, für die Stadt Landau bei 96 und für den Kreis SÜW bei 130,3. Die Werte geben an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tage mit dem Virus infiziert haben.

Unterdessen hat die Kreisverwaltung SÜW die Fallmeldung des Vortags korrigiert. Entgegen der ursprünglichen Meldung ist keine Betreuungskraft an der Nordringschule mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie habe es keinen Fall an der Landauer Schule gegeben, sagt Schulleiterin Katharina Wirtz.