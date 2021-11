An der Weinstraße sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße handelt es sich um zwei Männer, einer lebte in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, der andere in Landau. Weder das Alter noch Hinweis darauf, ob die Männer Schutzimpfungen gegen Corona und möglicherweise Vorerkrankungen hatten, wurden bekannt. Das sei wegen der akuten personellen Engpässe derzeit nicht leistbar, sagte Anna-Carina Hagenkötter, Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage. Der Aufwand einer Rückverfolgung sei auch angesichts der eingeschränkten Kontaktermittlungen viel zu groß. Auch im Kreis Germersheim sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind in Landau und im Kreis SÜW 175 Personen an oder mit dem Virus Covid-19 gestorben, im Kreis Germersheim sind es 131.

Seit Dienstag haben die Gesundheitsämter in der Südpfalz 234 Neu-Infizierte registriert, 19 in Landau, 81 im Kreis SÜW und 134 im Kreis Germersheim. Bei den Inzidenzen hält die Südpfalz den Spitzenplatz im Land: 310,6 in Landau, 336,7 im Kreis SÜW und 494,6 im Kreis Germersheim.