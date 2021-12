Vier neue Tote in Zusammenhang mit Covid-19 vermelden die Südpfälzer Gesundheitsämter. Es handelt sich um zwei hochbetagte Frauen aus den Verbandsgemeinden Edenkoben und Bad Bergzabern sowie einen älteren Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler und einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Schwegenheim. Damit sind in der Südpfalz seit Beginn der Pandemie 344 Todesfälle zu beklagen, 192 an der Weinstraße und 152 an der Rheinschiene. Seit Montag sind 132 Neuinfizierte registriert worden, sechs in Landau, 32 im Kreis SÜW und 94 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: Landau 327,7, Kreis Südliche Weinstraße 315,0 und Germersheim. 524,8 .