Die Corona-Pandemie hat in der Südpfalz vier weitere Todesopfer gefordert. Vier nachgewiesene Corona-Neuinfektionen und drei weitere Tote melden die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadt Landau unter Berufung auf Zahlen des gemeinsamen Gesundheitsamtes. Gestorben seien eine ältere Frau und ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land sowie ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Herxheim. Damit ist die Anzahl der Todesopfer auf 137 gestiegen.

Im Landkreis Germersheim ist ein Mensch in der Verbandsgemeinde Jockgrim nach einer Corona-Infektion gestorben. Dort hat sich die Anzahl der Todesopfer auf 100 erhöht. Neu infiziert haben sich 26 Menschen. Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sind weiter leicht gesunken: Sie betragen jetzt für den Kreis Germersheim 113,2 (Vortag 114,7), für den Kreis SÜW 34,4 (38) und für die Stadt Landau 32 (42,7). Landau und SÜW sind damit in der Warnstufe gelb, der Kreis Germersheim in der Alarmstufe rot.

