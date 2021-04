Vier weitere Menschen sind in der Südpfalz nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Lauf des Wochenendes verstorben. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Gestorben sind eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Herxheim und ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Zwei weitere Todesfälle gab es im Kreis Germersheim. Übers Wochenende haben sich zudem 113 weitere Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert – 27 aus der Stadt Landau, 33 aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Die Kreisverwaltung Germersheim meldet 53 Neuinfektionen.

Über 100 Menschen in Quarantäne

Die neu betroffenen Einrichtungen sind im Kreis Germersheim: Je eine Person aus den Grundschulen Ottersheim und Weingarten wurden positiv getestet. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Zwei Erzieher der Kindertagesstätte Am Niederteich in Herxheim sind ebenfalls infiziert – 53 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Corona-positiv ist ebenfalls ein Mitarbeiter der Protestantische Kindertagesstätte Offenbach – hier wurde eine Kontaktperson ermittelt. Ein Erzieher des Integrativen Kindergartens im Caritas-Förderzentrum Queichheim wurde positiv getestet, 25 Menschen müssen in Quarantäne. Weitere 26 Menschen müssen nach einem positiven Test eines Erziehers in der Katholische Kindertagesstätte St. Josef in Offenbach in Quarantäne. Infiziert ist weiterhin ein Schüler der Grundschule Dörrenbach, auch hier wurden die Kontaktpersonen in häusliche Absonderung geschickt. Zudem wurde ein Mitarbeiter des Katholischen Altenzentrums Landau positiv getestet. Und im Landauer Vinzentius-Krankenhaus haben sich drei Mitarbeiter und fünf Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Hier dauern die Ermittlungen noch an.