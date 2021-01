Seit Freitag sind in der Südpfalz 105 neue Covid-19-Fälle registriert worden. Nach Mitteilung der Gesundheitsämter sind es 79 neue Erkrankte in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 26 im Kreis Germersheim. Vier Menschen sind an oder mit Corona gestorben, je einer im Kreis SÜW und Landau sowie zwei im Kreis Germersheim. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 166.

In folgenden Einrichtungen an der Weinstraße sind Neuinfizierte gemeldet worden: im Seniorenheim Ludwigshöhe in Edenkoben ein Bewohner und in der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern ein Mitarbeiter.

Mehr zum Thema