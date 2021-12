Im Landkreis Germersheim hat es vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben: in den Verbandsgemeinden Jockgrim, Bellheim und Lingenfeld (zwei Fälle). Damit steigt die Zahl der Todesfälle in der Südpfalz auf 355, davon 160 im Kreis Germersheim und 195 im Kreis SÜW und in Landau. Seit Montag wurden im Kreis Germersheim 86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen; im Kreis SÜW und in Landau waren es 32.