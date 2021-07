Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz vier neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, keine im Kreis Germersheim, aber vier in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz am Mittwoch im Kreis Germersheim bei 7,0, nach 7,8 am Tag zuvor; im Kreis SÜW liegt der Wert, der die Anzahl der Neuinfizierten bezogen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen angibt, bei 2,7 (0,9), in Landau bei 8,5 (2,1). Die landesweite Inzidenz ist von 7,6 auf 9,3 gestiegen. Der bundesweite R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt laut Corona-Warn-App bei 1,1.