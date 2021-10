Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 88 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 39 im Kreis Südliche Weinstraße und 49 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen jetzt in Landau bei 75, an der Südlichen Weinstraße bei 101,1 und im Kreis Germersheim bei 192,2. Die vermehrten Ansteckungen sind auch wieder in den Kliniken spürbar. So liegen beispielsweise im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße Stand Mittwochnachmittag sechs Covid-19-Patienten, einer davon wird intensivmedizinisch betreut. Das hat das Klinikum auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Der Patient auf der Intensivstation sei nicht geimpft. Im Vergleich zu den vergangenen Covid-19-Wellen sei zu beobachten, dass die Intensiv-Patienten jünger seien – also oft unter 60. Das Klinikum mit seinen drei Standorten in Landau, Annweiler und Bad Bergzabern versorgt alle Covid-19-Patienten zentral in Landau. Insgesamt haben die Häuser 20 Intensiv-Plätze, 13 in Landau und sieben in Bad Bergzabern; die Klinik in Annweiler hat keinen intensivmedizinischen Versorgungsauftrag.