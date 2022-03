Nach aktuellem Stand haben sich in der Südpfalz 822 Menschen neu mit Corona infiziert, davon 247 im Landkreis Südliche Weinstraße, 114 in Landau sowie 561 im Kreis Germersheim. Dort, genauer: in der Verbandsgemeinde Lingenfeld, hat es auch ein weiteres Todesopfer gegeben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 421, davon 225 an der Weinstraße und 196 am Rhein.

Bundesweit steigt die Zahl der Neuinfektionen noch. laut Corona-Warn-App haben sich bisher 19,6 Millionen Menschen mit Corona infiziert, also ein knappes Viertel der Bevölkerung. Der R-Wert stagniert bei 0,88. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter seinerseits ansteckt.

Die Inzidenzen: 2230 im Kreis Germersheim, 938 in Landau und 794 an der Südlichen Weinstraße.