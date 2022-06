Übers Wochenende sind in der Südpfalz 218 Coronainfektionen neu nachgewiesen worden, davon 139 im Landkreis Germersheim, 62 im Landkreis Südliche Weinstraße und 17 in Landau bestätigt. Zudem wurden drei weitere Todesfälle verzeichnet, bei zwei davon handelt es sich um Nachmeldungen. Es handelt sich um einen Mann aus der Stadt Landau, eine Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. Seit Beginn der Pandemie gab es 461 Todesopfer, 252 in SÜW und Landau sowie 209 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen: Germersheim 408, Südliche Weinstraße 401 und Landau 392. Der Landesschnitt liegt bei 472.