Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz 460 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 179 im Landkreis Südliche Weinstraße, 73 in Landau und 323 im Kreis Germersheim. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) ist im Kreis Germersheim auf 1348,8 und an der Südlichen Weinstraße auf 649 gestiegen, in Landau gesunken auf 824,7. Der Landeswert beträgt 963,7. Der bundesweite R-Wert liegt laut Corona-Warn-App bei 1,0. Das heißt, dass ein Infizierter einen weiteren Menschen ansteckt. Von einer explosionsartigen Ausbreitung kann also derzeit nicht die Rede sein.