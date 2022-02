Nach aktuellem Stand sind seit der gestrigen Meldung 646 weitere Fälle des Coronavirus in der Südpfalz nachgewiesen worden, deutlich weniger als am Vortag, wo der Wert noch deutlich über 1000 lag. Von den Neuinfektionen entfallen 121 auf Landau, 249 auf den Kreis Südliche Weinstraße und 276 auf den Kreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 1320,9 im Kreis Germersheim, 724 in Landau und 614,7 an der Südlichen Weinstraße.