Seit Freitag, 15. Juli, sind in der Südpfalz 450 neue Coronainfektionen registriert worden, davon 302 im Kreis Germersheim, 94 im Landkreis Südliche Weinstraße und 54 in Landau. Die Inzidenzen am Montag: Germersheim 324, SÜW 738 und Landau 758; der Landeswert liegt bei 749.