Seit Mittwoch (am Feiertag Fronleichnam wurden keine Zahlen gemeldet) sind in der Südpfalz 358 (am Mittwoch 228) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, davon 169 (114) im Kreis Germersheim, 114 (70) im Kreis Südliche Weinstraße und 75 (44) in Landau. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die Inzidenzen, also Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen: Germersheim 397 (416), Landau 356 (375), SÜW 328 (371), landesweit 522.