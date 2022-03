Seit der letzten Meldung am Montag sind in der Südpfalz 811 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 116 in Landau, 293 im Kreis Südliche Weinstraße und 402 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sind im Kreis Germersheim stark gefallen von 1451 auf 1223, an der Südlichen Weinstraße nochmals deutlich gestiegen auf 1084 (1030 am Montag) und in Landau auf 1163 (1054). Der Landesdurchschnitt liegt bei 1254.