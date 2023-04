Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann hat für Sonntag eine Kundgebung in Landau angemeldet. Seine Demo schließt ein Wochenende der Corona-Verschwörungstheoretiker in Landau ab. Die Stadt will die Pläne Schiffmanns nicht hinnehmen.

Die „Leitfigur der Corona-Verschwörungstheoretiker“, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ihn nennt, macht auf seiner „Corona-Tour“ durch Deutschland in Landau Halt.