Das Corona-Testzentrum von Stadt und Kreis am Messegelände in Landau ist montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Allerdings muss bei großem Andrang die Einfahrt früher geschlossen werden, sobald die Kapazitäten erreicht sind. Die Zufahrt erfolgt über die Max-Planck-Straße und ist ausgeschildert. Getestet werden können nur Bürger aus Stadt und Landkreis, die eine Laborüberweisung einer Arztpraxis haben sowie identifizierte Kontaktpersonen von Infizierten, die namentlich vom Gesundheitsamt an die Teststation gemeldet werden. Wer ohne Überweisung oder Meldung die Teststation aufsucht, muss abgewiesen werden.

Fragen zum Corona-Virus beantwortet das gemeinsame Bürgertelefon des Landkreises und der Stadt unter der Telefonnummer 06341 940555. Die Ansprechpartner sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr erreichbar.