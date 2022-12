Das Corona-Testzentrum in Freimersheim, das letzte von der Verbandsgemeinde Edenkoben getragene Testzentrum, wird geschlossen. Noch bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, 18 bis 19 Uhr, wird im Haus der Gemeinde, Hauptstraße 63, getestet, dann wird das Angebot nach über einem Jahr enden. Seit 2. Dezember 2021 haben 16 ehrenamtliche Helferinnen in 1500 Stunden 7300 Schnelltests und 200 PCR-Schnelltests durchgeführt. „In Zeiten, in denen Corona besonders aktiv war, hatten wir bis zu 60 Tests in einer Stunde“, erinnert sich Inge Vonnieda. Nach 381 Tagen ist nun Schluss. Die Anzahl der Test sei deutlich zurückgegangen, seit kostenfreie Tests nur noch sehr eingeschränkt möglich sind. Durch die neue Testverordnung sei der Betrieb des Testzentrums nicht mehr kostendeckend.

Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann bestätigt: „Wir haben Corona noch nicht überstanden, Corona hat jedoch seinen Schrecken weitgehend verloren, und wir gehen mehr oder weniger zur Tagesordnung über.“ Es sei nicht selbstverständlich, dass sich in einem Dorf eine Gruppe zusammenfindet, die bereit sei, eine solch herausfordernde Aufgabe dauerhaft zu stemmen. Motor dahinter sei Inge Vonnieda gewesen. Die Ortsgemeinde habe die Räume zur Verfügung gestellt. Der DRK-Ortsverein habe organisatorisch, logistisch, mit Software und Knowhow unterstützt. Die VG habe sich um die Finanzen und die Formalien gekümmert.