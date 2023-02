Nach rund zwei Jahren Betrieb wird das Corona-Testzentrum in der Landauer Festhalle zum Monatsende geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Das Zentrum war von der DLRG im Auftrag der Stadt betrieben worden. Ab 1. März bieten die Ehrenamtlichen nur noch PCR-Tests für Selbstzahler nach telefonischer Vereinbarung in ihrem Vereinsheim in der Stettiner Straße 4 in Landau an. „Das Testen war eine der wichtigsten Säulen im Kampf gegen die Corona-Pandemie“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. Er bezeichnete es als Glücksfall, dass die Stadt mit der DLRG-Ortsgruppe um Simon Nichterlein „eine so tatkräftige und zuverlässige Partnerin an der Seite hatte“. Geißler hob auch hervor, dass die DLRG mehrere Impfangebote auf die Beine gestellt hatte. Der Einsatz der lebensretter sei „ein Musterbeispiel dafür, was ehrenamtliches Engagement leisten kann“.

Kostenpflichtige PCR-Tests im DLRG-Vereinsheim sind nach Vereinbarung unter Telefon 06341 54456 möglich. Hier erfahren Interessierte auch, ob weiterhin PCR-Tests für Krankenhausaufenthalte angeboten werden können – die entsprechende Verordnung steht aktuell noch aus.