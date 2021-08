Das Corona-Testzentrum in der Landauer Festhalle schränkt aufgrund der stark nachlassenden Nachfrage nach Schnelltests seine Öffnungszeiten weiter ein. Ab Montag, 30. August, ist das Testzentrum montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die kommunale Einrichtung wird von Ehrenamtlichen der DLRG Landau, freiwilligen Helfern und Bediensteten der Stadtholding Landau betrieben. Achtung: Am Sonntag, 29. August, bleibt das Testzentrum wegen Umbauarbeiten komplett geschlossen. Die Teststation wird vom Foyer ins Musikzimmer der Festhalle verlegt, teilte die Stadt am Freitag mit. Eine Auflistung der Schnellteststationen für Landau und den kreis Südliche Weinstraße gibt es auf der Homepage der Stadt Landau unter dem Menüpunkt Corona-Informationen.